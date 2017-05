De Mannekes zijn zaterdagavond op zoek naar eerherstel na de uitschuiver in Virton van de vorige speeldag. Voor de laatste wedstrijd van het seizoen ontvangt het Heist in het Olympisch Stadion. Boekt Beerschot Wilrijk zijn zesde zege op rij en geeft het zijn titel in de Eerste Klasse Amateurs nog wat extra glans? Mis er hieronder niets van.