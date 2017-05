Scouts Kontich-Kazerne zetten zich in voor hun natuur

Kontich - Zo’n dertig scoutsleden hebben samen met hun ouders grote schoonmaak gehouden in het Langbos en de Babbelse Plassen. Het natuurgebied grenst aan het scoutslokaal in Kontich-Kazerne.

De scouts verwijderden overmatige wilgopslag uit de retentiezones. “Het dichtgroeien van deze bekkens leidt tot capaciteitsvermindering,” zegt schepen van Milieu Wim Annaert (Sander). In de namiddag verwijderden ze oprukkende braam van het vlonderpad, om een zomerlange wandelvrije zone door het nieuwe bos te garanderen. Schepen Annaert stimuleert jeugdbewegingen om mee te helpen bij het onderhoud in de aangrenzende natuur via de nieuwe subsidies. “Dit is zowel in het voordeel van de natuur als van de jeugdbeweging.”