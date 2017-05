Lewis Hamilton begrijpt het niet: "Er is iets mis"

Lewis Hamilton en Mercedes verwonderen zich over de tegenvallende performance tijdens de tweede oefensessie gisteren in Monaco.

Tijdens de eerste oefensessie in Monaco was Hamilton nog de snelste maar amper enkele uren later moest Hamilton tevreden zijn met de achtste tijd. Teamgenoot Valtteri Bottas moest zelfs tevreden zijn met de tiende tijd.

Het was al te zien tijdens de tweede oefensessie, nervositeit bij Mercedes omdat beide rijders maar niet sneller leken te kunnen gaan terwijl Ferrari meer dan een halve seconde sneller was. Aan het einde van de sessie was Hamilton zelfs meer dan een seconde trager dan Sebastian Vettel.

De tweede oefensessie kenmerkte zich door warmere temperaturen maar Hamilton kan desondanks niet echt de vinger op de wonde leggen. Buiten het feit dat er problemen waren om grip te vinden is het zoeken naar de juiste oorzaak van het gebrek aan snelheid. Gelukkig voor Mercedes heeft het team de volledige vrijdag de tijd om een oplossing te vinden tegen de derde oefensessie en de kwalificatie op zaterdag.

"Ik kan het niet verklaren want ik begrijp het niet," zei Hamilton na afloop van de tweede oefensessie. "De eerste oefensessie verliep zeer goed en de wagen voelde geweldig aan. Vervolgens was het dag en nacht verschil tijdens de tweede oefensessie."

Ondanks de problemen tijdens de tweede oefensessie verwacht Hamilton dat de rest van het raceweekend beter zal verlopen.

"Er is iets mis en we moeten zien te begrijpen waarom de banden niet optimaal werken. Om een of andere reden konden we de banden niet laten functioneren zoals het hoort en gleden we redelijk wat weg. Er zal dan ook heel wat bestudeerd moeten worden om te zien wat er mis is. Ik heb er echter vertrouwen in dat de jongens het zullen vinden," besluit Hamilton.

