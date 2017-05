1. Mathieu van der Poel, 2. Philippe Gilbert, 3. Wout van Aert. Het was gisteren niet de uitslag van de zomercross van Moorslede, wel die van de tweede rit van de Baloise Belgium Tour. Is het toeval dat alleen Philippe Gilbert er zich tussen kon wringen? Neen. Met Mathieu en Woutje is ‘de tijd van Roger’ weer aangebroken.