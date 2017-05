ANALYSE. “Het volstaat met zijn ploegmaats te spreken om het antwoord te kennen: iedereen is verzot op Marouane Fellaini”

“Overal waar hij komt, hij staat altijd in de ploeg.” Dat vertelde Mansour Fellaini ons over zijn zoon in het najaar van 2006, kort na zijn doorbraak bij Standard onder Johan Boskamp. De 18-jarige Marouane stond nog maar aan het begin van zijn carrière, maar had er al een hele Odyssee in de jeugdreeksen opzitten. Van Anderlecht, naar Bergen, naar Francs Borains, naar Charleroi en naar Luik. Steeds was er wel een andere reden waarom hij moest of wilde vertrekken. Maar altijd stond hij in de ploeg. En zo ging het verder in zijn profcarrière, ook na het vertrek van zijn ontdekker Boskamp.