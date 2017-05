De Antwerpse kostuumontwerpster Frieda Dauphin-Verhees verzamelde voor haar werk duizenden kledingstukken en accessoires uit de 20ste eeuw. Het ModeMuseum (MoMu) wil de verzameling nu opnemen als studiecollectie voor onderzoekers, studenten en ontwerpers.

“Neem maar een foto voor mijn schoenrek”, zegt Frieda wanneer ze ons ontvangt in haar huis in Zurenborg. In dat rek zien we in een oogopslag de geschiedenis van de plateau­schoen. “Deze heeft mijn vader ...