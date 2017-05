Lierse twintig jaar geleden kampioen: Titel ligt voor het grijpen na middagje vissen en avondje uit in Antwerpen

Exact twintig jaar geleden zette een geel-zwarte colonne koers richting Luik, waar het laatste hoofdstuk van het mirakel van Lier zou geschreven worden. Op de honderd kilometer lange tocht naar de Vurige Stede worden spelers, technische staf en supporters van Lierse toegezongen door... fans van Genk. Heel België hoopt die dag dat Lierse zijn vierde landstitel zal grijpen. Op Club Brugge na, dat nog heimelijk zit te hopen op een misstap van de Pallieters. Ook na twintig jaar blijft Lierse de laatste ‘kleine club’ die Belgisch kampioen is geworden. Een unieke prestatie. Aan die bewuste 25 mei 1997 is best veel voorafgegaan. Gazet van Antwerpen zat samen met de hoofdrolspelers van toen en gaat terug in de tijd, in drie afleveringen.

Twee keer binnen een maand - een keer voor de beker en een keer in de competitie - gaan winnen op het veld van Club Brugge. Het doet Lierse geloven dat er best wat lekkers te rapen valt in het seizoen ...