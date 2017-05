Celebs Eva Longoria ziet er allesbehalve ‘desperate’ uit

We kennen Eva Longoria allemaal als Gabrielle Solis van Desperate Housewives. De populaire televisieserie liep van 2004 tot 2012, maar vijf jaar later is de 42-jarige Texaanse allesbehalve ‘desperate’. Zo scheidde dan wel van NBA-ster Tony Parker, maar trouwde in 2016 met José Antonio Baston. Ze speelde (en speelt) mee in enkele series en was deze week aanwezig op het filmfestival van Cannes. Ze profiteerde van het goede weer om een tripje te maken naar het strand. In stijl.