Meerdere kandidaten voor waterpretpark in Deurne

In september wordt beslist wie het nieuwe zwembad mag bouwen. Op de foto: Plopsaqua De Panne. Foto: simon mouton

Deurne - Verschillende kandidaten hebben ingetekend op de marktbevraging van de stad voor het nieuwe waterpretpark in Deurne. Zij moeten nu projecten indienen. De stad wil in september beslissen.

Niet enkel Studio 100 heeft interesse om het nieuwe waterpretpark in Deurne te bouwen. Verschillende kandidaten hebben ingetekend op de marktbevraging van de stad Antwerpen om op de Ruggeveldlaan in Deurne een nieuw waterpretpark te realiseren. De selectiefase, waarbij kandidaten moesten kunnen aantonen dat ze dergelijk project kunnen bouwen én uitbaten, is afgerond.

Meerdere kandidaten voldeden aan de voorwaarden en kunnen nu een projectvoorstel indienen, rekening houdend met de verkoopsvoorwaarden die de stad heeft opgelegd. Zo moet het nieuwe zwembad een oplossing bieden voor het huidige zwemaanbod van zwembad Arena. Er moeten een 25-meterbad en een instructiebad komen, met voordelige tarieven voor clubs en scholen. Voor toegang tot het hele zwemcomplex krijgen Antwerpenaren en erkende verenigingen van de stad 40% korting. Antwerpenaren die enkel gebruik willen maken van het 25-meter- en instructiebad moeten dat kunnen tegen hetzelfde tarief van de stedelijke zwembaden.

Wie de kandidaten zijn, wil schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA) voorlopig niet kwijt, maar in september of oktober moet de beslissing vallen.

Afbraak skipiste

Daarnaast is er ook een dading opgesteld tussen de stad Antwerpen, bvba Zondal en Aspen. Zaakvoerder van bvba Zondal, Jef De Clerck, staakt alle procedures tegen Aspen. De stad zal instaan voor de afbraak van de huidige skipiste op de Ruggeveldlaan. Skiclub Zondal kan er nog tot 30 juni gebruik van maken.