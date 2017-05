Ouderen moéten geen werk zoeken

Ondernemersorganisatie Voka heeft forse kritiek op VDAB. In een halfjaar tijd is slechts één op de 1.171 nieuwe bruggepensioneerden en zestigplussers verplicht om te solliciteren.

Voka helpt met het WELT-project werkzoekenden uit moeilijke doelgroepen aan een job. Maar de organisatie heeft kritiek op de manier waarop VDAB ouderen activeert.

Uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) blijkt dat van de 1171 mensen die sinds 1 oktober 2016 met brugpensioen (SWT) of zestigplusser zijn, er na een halfjaar welgeteld één werd verplicht om te solliciteren.

Sinds 1 oktober moeten SWT’ers en 60-plussers ‘aangepast beschikbaar’ zijn voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat ze niet verplicht zijn om te solliciteren, tenzij VDAB hen die verplichting oplegt. Maar dat gebeurt bijna nooit.

“Wij hebben 180 van die 1.171 mensen wel een vacature toegestuurd”, zegt Philippe Muyters. “14% van de mensen die sinds 1 oktober ‘aangepast beschikbaar’ moeten zijn, heeft in de eerste drie maanden werk gevonden. Wij zetten liever in op begeleiding van die mensen, dan ze een verplichting op te leggen.”

Kritiek van Open Vld en Voka

Volgens Muyters worden ‘aangepast beschikbaren’ door VDAB enkel verplicht om te solliciteren als het gaat om knelpuntvacatures. Vlaams parlementslid Emmily Talpe heeft daar bedenkingen bij. “We mogen aangepaste beschikbaarheid voor ouderen niet herleiden tot het invullen van knelpuntvacatures”, zegt Talpe.

Voka sluit zich daarbij aan. “Wij willen dat elke werkzoekende wordt verplicht om zelf naar jobs te zoeken”, zegt Sonja Teughels, arbeidsmarktspecialiste van Voka. “Vandaag houdt VDAB zich te veel bezig met informatie geven over vacatures en te weinig met het geven van gerichte sollicitatie-opdrachten.”

VDAB is een Vlaamse instelling, maar volgens Teughels ligt een belangrijk deel van het probleem bij de federale overheid. “VDAB mag volgens de federale regelgeving enkel vacatures naar de oudere werkzoekende sturen die aansluiten bij het beroep dat hij heeft gedaan of de opleiding die hij heeft gevolgd. Maar je kunt een metser die last heeft van zijn rug toch niet opnieuw laten metsen? Vandaag worden ouderen te weinig gestimuleerd om zich te herscholen.”