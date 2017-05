43 kinderen doen communie in andere gemeente wegens ruzie met pastoor

De kinderen van De Minnestraal uit Lebbeke die hun eerste communie deden, hebben dat in Dendermonde gedaan. Een meningsverschil met pastoor Leenknegt zorgde daarvoor. De kerk van Boonwijk was tot de nok toe gevuld voor de plechtigheid.

43 kinderen uit Lebbeke deden hun eerste communie in de kerk van Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde. De ouders zijn niet te spreken over de manier waarop Geert Leenknegt, de pastoor van Lebbeke, de viering aanpakt. “Van hem mogen kinderen per klas hun communie doen, maar met niet meer dan 25 tegelijk”, zegt Isabel, een van de moeders die de plechtigheid in Dendermonde in elkaar staken. “Maar onze kinderen gaan in de Minnestraal naar school en daar zijn drie klassen in het eerste leerjaar. En wij wilden dat zij allemaal samen hun eerste communie deden.”

Zelfgekozen liedjes

Dat mag blijkbaar niet van de eerwaarde. En er is ook nog een ander probleem. “De communie kan enkel gedaan worden tijdens een gewone eucharistieviering”, vult mama Caroline aan. “Dat is net zoals vroeger. Er worden oude liederen gezongen, terwijl we met de pastoor van Sint-Gillis zijn overeengekomen dat er liedjes van onze keuze kunnen worden gezongen tijdens de dienst.”

Het meningsverschil heeft de voorbije weken ernstige proporties aangenomen. “We spraken met Rent-a-Priest af om langs te komen, aangezien de pastoor niet wilde dat er 43 kinderen tegelijkertijd hun eerste communie deden”, zegt mama Lies. “We huurden de parochiezaal van de Minnestraat af, maar de pastoor heeft naar de vzw Parochiale Werken gebeld om te vragen ons niet toe te laten in die zaal. Ondertussen hebben onze kinderen hun eerste communie al gedaan en zijn we uiteraard blij dat eerwaarde De Craene ons heeft geholpen in Boonwijk.”

Pastoor Geert Leenknegt is principieel. “Dat de aanpak die het bisdom voorstelt bij sommige mensen reacties teweegbrengt is normaal, dat is zo bij elke verandering”, zegt hij. “Ik heb de ouders uitdrukkelijk uitgenodigd voor een gesprek, maar ze zijn er nooit op ingegaan. We betreuren het dat de directeur van de school zo sterk betrokken is in dit geheel. Ook al laat hij blijken dat dit niet zo is, hij is er overal bij en coördineert al deze zaken. Veel ouders met kinderen op andere scholen hebben wel meegewerkt aan de eerste communieviering in Lebbeke en Denderbelle.”