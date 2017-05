Stijn Wuytens kan met AZ Europees voetbal al ruiken

AZ Alkmaar heeft donderdag een serieuze optie genomen op een Europees ticket. AZ klopte Utrecht in de heenmatch van de finale van de play-offs in de Nederlandse Eredivisie met 3-0. Zondag staat de terugmatch op het programma. De winnaar verovert een plek in de voorronde van de Europa League.

Na een goal van van Overeem (17.) en een eigen doelpunt van Utrecht-speler Ayoub (32.) ging AZ met een 2-0 voorsprong de kleedkamer in. Na de pauze diepte Weghorst (64.) de score verder uit. Bij AZ speelde Stijn Wuytens de hele match.

Utrecht schakelde in de halve finales van de play-offs Heerenveen uit. Het won de heenmatch met 1-3, en trok ook in de return met 2-1 aan het langste eind. AZ walste in zijn halve finale over Groningen. Het team van ex-Anderlechttrainer John van den Brom zegevierde tweemaal met 4-1.

In de play-offs om promotie naar (of behoud in) de Nederlandse Eredivisie bleven tweedeklasser MVV Maastricht en Roda JC in de heenmatch van de finaleronde steken op een 0-0 draw. Bij MVV speelden Bo Geens, Leroy Labylle, Alessandro Ciranni, Pieter Nys en Emrullah Güvenç. Aan de overkant stond Tom Van Hyfte in de basis, en vielen Beni Badibanga en Célestin Djim diep in de tweede helft in.

In de andere finalewedstrijd klopte NAC Breda uit de tweede klasse NEC met 1-0. Cyriel Dessers scoorde het enige doelpunt voor het team van trainer Stijn Vreven

De terugmatchen van beide finalewedstrijden staan zondag op de agenda. De twee winnaars promoveren naar, of blijven in, de Eredivisie.