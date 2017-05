Agassi: “Ik wilde Djokovic eerst niet coachen, maar mijn vrouw wilde me het huis uit”

Andre Agassi zal tijdens Roland-Garros Novak Djokovic bijstaan. De 47-jarige voormalige nummer een van de wereld verklaarde donderdag dat hij het voorstel van Djokovic eerst naast zich neer wilde leggen, maar dat zijn vrouw Steffi Graf hem uiteindelijk kon overtuigen.

“Ik wilde het eerst niet doen”, vertelde Agassi aan televisiezender France 3. “Maar mijn vrouw zei dat ik het misschien toch maar moest proberen. Ach, misschien wil ze me gewoon het huis uit. Ik zal Novak dus bijstaan. We hebben geen overeenkomst voor lange duur. Ik volg hem één of twee matchen op Roland-Garros. Daarna vertrek ik op vakantie, want dat was sinds lang zo gepland. Novak coachen beschouw ik niet echt als een job, we komen goed overeen. Misschien zorg ik wel voor die paar details die voor hem het verschil maken. Ik ben ervan overtuigd dat Novak ver kan geraken.”

Djokovic, op dit moment het nummer twee op de ATP-ranking, verdedigt in Parijs zijn titel.