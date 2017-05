Antwerp Giants starten play-offs met thuisnederlaag tegen Brussels

Antwerp, tweede in de reguliere competitie, is donderdag niet goed gestart in zijn halve finale (best of 5) van de play-offs om de Belgische basketbaltitel. De Giants moesten tegen Brussels een 81-90 thuisnederlaag incasseren. Bij de rust stond Brussels 41-45 voor. Na het derde kwart was het verschil tot twee puntjes herleid (60-62), maar Brussels had nog de sterkste eindsprint (21-28) in huis.