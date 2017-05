Krijgen fietsers binnenkort allemaal tegelijk groen op kruispunt?

Krijgen fietsers aan een kruispunt vanaf 2019 allemaal tegelijk groen? Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil dit mogelijk maken door een aanpassing aan de wegcode.

Het principe van ‘Alle Fietsers Tegelijk Groen ‘ (AFTG) is in enkele Duitse, Engelse en Nederlandse steden al van toepassing, zoals Enschede en Groningen. Minister Bellot is het principe genegen en wil de wegcode voor eind 2018 aanpassen. Dat antwoordde hij op een vraag van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.

“Er wordt gewerkt aan betere fietspaden en fietsostrades, maar kruispunten blijven de zwakke schakel”, zegt Van den Bergh. “Hier komen fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar tegen, wat nog te vaak leidt tot ongevallen.”

Geen dodehoekongevallen

Foto: rr

Het systeem ‘Alle Fietsers Tegelijk Groen’ moet kruispunten veiliger maken. Op een kruispunt wordt groen licht gegeven aan alle fietsers en voetgangers uit alle richtingen, terwijl alle automobilisten op dat moment voor het rode licht wachten. Links afslaan kan de fietser dan in één beweging, door diagonaal het kruispunt over te steken. Contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer wordt vermeden. Dat zorgt voor minder ongevallen. Ook dodehoekongevallen komen minder voor.

Op het eerste gezicht lijkt de verkeersmaatregel chaos te creëren op een kruispunt, maar fietsers en voetgangers houden elkaar nauwlettend in het oog om botsingen te voorkomen. En de doorstroming van fietsers op drukke fietsroutes verhoogt tijdens de spits.

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid deed al onderzoek naar de maatregel en was positief. Er zijn wel voorwaarden: alleen op kruispunten die compact en overzichtelijk zijn, met niet te veel autoverkeer, maar wel veel fietsers en/of voetgangers.