Giants verliezen eerste match in halve finale play-offs in kolkende Lotto Arena

Merksem - De Port of Antwerp Giants zijn niet al te goed gestart aan hun best-of-5 in de halve finale van de play-offs in het basketbal. Ze verloren donderdag na een ware thriller van Brussels met 81-90.

Na het eerste kwart leidden de Brusselaars met 19-23. De spanning bij de 3.500 toeschouwers in de Lotto Arena was te snijden. Het bleef gelijk op gaan, aan de rust stond de thuisploeg 41-45 achter.

In de tweede helft gingen de Giants volop op zoek naar de zege. Dat zorgde voor een 60-62 tussenstand na het derde kwart. Brussels bleef in het slot de baas. Het klopte de Port of Antwerp Giants met 81-90.

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency