Joe Lieberman weigert de post van FBI-baas

De “onafhankelijke” senator Joe Lieberman, gewezen kandidaat van de Democraten voor het vicepresidentschap, heeft donderdag in een brief aan VS-president Donald Trump zijn benoeming tot baas van de federale recherche FBI geweigerd.

Liberman haalt in het schrijven een “mogelijk belangenconflict” als reden aan. Meteen moet Trump op zoek gaan naar een andere opvolger van de door hem ontslagen James Comey.

De 75-jarige Lieberman is raadgever van het advocatenkantoor Kasowitz Benson Torres, en advocaat Marc Kasowitz is door Trump aangesproken om hem bij te staan in de verwikkelingen van Russiagate. In zijn brief schrijft Lieberman dat het feit dat aan hem gedacht werd voor de job een “grote eer” was.