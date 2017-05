‘Wandelend monument’ na dertig jaar weer in ere hersteld

Antwerpen 2018 / Berchem - Na ruim dertig jaar zal er opnieuw water stromen uit de natuurstenen harp van het Peter Benoitmonument in het Harmoniepark. Zondag wordt het ‘wandelend monument’ opnieuw ingehuldigd, na een grondige restauratie.

Het fonteinmonument ter ere van de Vlaamse componist Peter Benoit (1834-1901) is van de hand van de Antwerpse architect Henry Van de Velde. Benoit was een van de meest toonaangevende Vlaamse componisten en lag aan de basis van het Antwerpse conservatorium. Het monument werd ingehuldigd in 1934 op de Frankrijklei tegenover de Vlaamse Opera. Toen was er al veel kritiek op het monument. Het werd ‘te modern’ bevonden en het stilstaande water zorgde voor een ware muggenplaag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sukkelden verscheidene Duitse soldaten ’s nachts het waterbassin in en met de toename van het autoverkeer bleek het monument ook een obstakel voor onvoorzichtige chauffeurs.

Foto: Patrick De Roo

In 1951 verhuisde het naar het Harmoniepark en kreeg het de bijnaam ‘wandelend monument’. Eind jaren 70 geraakte de fontein in onbruik. Het monument verloederde en deed dienst als voetbalveld en skateboardramp.

Vorig jaar startte de stad Antwerpen, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, met de restauratie. Een investering van 305.000 euro. Zondag wordt het opnieuw ingehuldigd in het Harmoniepark. “We zijn ongelofelijk blij”, zegt Patrick Verhoeven, voorzitter van het Peter Benoitfonds. “Al hadden wij het monument graag op de oorspronkelijke locatie op de Frankrijklei zien terugkeren. Dat vinden we een gemiste kans, maar het belangrijkste is dat het in ere hersteld is.”

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo