Zwemmen onder de stralende zon in zwemvijver Boekenbergpark

Deurne -

Het warme weer heeft voor een volkstoeloop gezorgd in de Antwerpse openluchtzwembaden. Die zijn sinds vorige week weer open. In de ecologische zwemvijver van het Boekenbergpark in Deurne zochten donderdag tientallen mensen verfrissing in het koele water. Met de zomerse weersvoorspellingen voor dit weekend, met temperaturen tot 30 graden, blijft het andere Antwerpse openluchtzwembad, De Molen op Linkeroever, dit weekend langer open, tot 20u in plaats van 18u. Zwemvijver Boekenberg is open volgens de normale openingsuren en sluit op vrijdag en zaterdag om 19u en zondag om 18u.