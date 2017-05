Iedereen naar de kust: “Vertrek vroeg of sta in de file”

Het goede weer en het lange weekend hebben gisteren en woensdag al meteen voor lange files gezorgd. Ook vandaag en zelfs zaterdag verwacht het Vlaams Verkeerscentrum nog grote drukte op de snelwegen richting kust.

Het ziet ernaar uit dat het Hemelvaartweekend van 2017 een perfecte kopie van dat van 2016 wordt. Zowel qua weer als qua verkeer. “Het is woensdagavond al begonnen met de drukste avondspits van het jaar, met 250 kilometer file”, zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum vorig jaar in Gazet van Antwerpen. Gisteren klonk het: “Woensdagavond stond er meer dan 250 kilometer file, de drukste avondspits van het jaar.”

“Voor 9 uur voorbij Gent”

Foto: Simon Mouton

Als ook de brugdag vandaag zich spiegelt aan 2016, ziet het er niet goed uit voor wie vandaag pas naar de kust vertrekt. “Wij gaan ervan uit dat het vrijdag (vandaag) en zaterdag opnieuw heel druk zal zijn”, zegt Bruyninckx. “Ook de komende dagen blijft de kust een populaire bestemming.”

Voor wie zich ondanks die onheilsberichten alsnog een weg met de wagen naar zijn of haar bestemming wil banen, heeft Bruyninckx enkele tips. “Vertrek goed op tijd, neem niet eerst rustig een uitgebreid ontbijt”, zegt hij. “Eigenlijk moet je proberen om voor 9 uur voorbij Gent te zijn. Een andere optie is wachten tot na de middag. Neem zeker enkele flesjes fris water mee in de auto, want je zal niet de enige zijn die naar de zee wil rijden.”