CUNINA en VERITAS brengen naai-expertise naar kansarme kinderen in Oeganda Foto: RR

Geel - Ontwikkelingsorganisatie CUNINA en retailketen VERITAS sloegen in 2016 de handen in elkaar om in de westelijke regio van Oeganda een naaiatelier te realiseren voor de kansarme leerlingen van de Adullam Model Primary School van Mbarara.

Het partnership heeft nu zijn eerste vruchten afgeworpen. Samen met een delegatie van VERITAS huldigde CUNINA het naaiatelier in Oeganda officieel in.

Naaivaardigheden in strijd tegen armoede

De realisatie van het naaiatelier vormt een belangrijke motor voor het aanleren van nieuwe vaardigheden aan de leerlingen en zal hun kansen vergroten om na hun studies een job te vinden. Het eerste jaar zullen 160 leerlingen, zowel jongens als meisjes, les krijgen in het naaiatelier als onderdeel van hun reguliere opleiding.

Stichter-voorzitter en algemeen directeur van Cunina, Sophie Vangheel, ziet met de opening van het naaiatelier een wereld van mogelijkheden open gaan: “De kinderen leren doorheen het jaar een écht beroep waarin ze later aan de slag kunnen gaan. Het is belangrijk om noodzakelijke vaardigheden aan te leren en zo kansen te creëren. Deze leerlingen kunnen dankzij dit naaiatelier de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Dat is waar Cunina naar streeft.”

Het naaiatelier is voorzien van 18 elektrische naaimachines en twee overlockmachines, voor meer geavanceerde technieken. In het arme gebied van Mbarara is de elektriciteit echter niet stabiel, waardoor er gekozen is om zonnepanelen op het dak te monteren, gekoppeld aan een pak batterijen dat tot twee dagen stroom kan garanderen.

Ook voorzien is een verkoopruimte waar de leerlingen hun creaties kunnen verkopen aan de plaatselijke gemeenschap en zo verkoopervaring kunnen opdoen. Het naaiatelier, met zijn moderne inrichting en mogelijkheden, is nog uniek in de regio van Mbarara.

De school biedt onderwijs voor zo’n 600 kansarme kinderen, waaronder heel wat weeskinderen. CUNINA bouwde vorig jaar voor hen ook al een nieuwe slaapzaal met sanitair en douches.