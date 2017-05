Kirsten Flipkens bereikt dubbelfinale op WTA Nürnberg

Kirsten Flipkens heeft zich donderdag op het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar) geplaatst voor de finale van het dubbelspel.

Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson versloeg Flipkens in de halve finales de Sloveense Andreja Klepac en de Spaanse María José Martínez Sánchez, de tweede reekshoofden. Na 1 uur en 11 minuten stond de 1-6, 6-1, 10/8 eindscore op de tabellen.

Het is nog niet duidelijk welke opponentes Flipkens en Larsson tegenover zich krijgen in de eindstrijd. In de andere tabelhelft moeten nog een kwartfinale en vervolgens de halve finale nog afgewerkt worden.

Flipkens heeft in het dubbelspel al één WTA-titel op haar palmares. Vorig jaar pakte ze samen met Larsson de eindzege in Seoel.

In het enkelspel sneuvelde Flipkens (WTA 89) net als Yanina Wickmayer (WTA 71) in de tweede ronde. Elise Mertens (WTA 59) strandde in de openingsronde.