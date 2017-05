Red Dragons halen het met sprekend gemak van Georgië

De Belgische volleybalmannen (FIVB 18) hebben donderdag hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd in het Sloveense Ljubljana vlot met 3-0 van Georgië (FIVB 137) gewonnen. De setstanden waren 25-18, 25-11 en 25-10 in het voordeel van de Red Dragons.

Woensdag haalden de Belgen het al met 3-0 van Portugal, donderdag deden ze hetzelfde tegen Georgië. De mannen van bondscoach Vital Heynen spelen in Slovenië verder nog tegen Israël (FIVB 94/vrijdag), Letland (FIVB 94/zaterdag) en het gastland (FIVB 30/zondag). Slovenië is als Europese vicekampioen op papier de sterkste tegenstander. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK. De tweede krijgt in augustus een nieuwe kans in een laatste kwalificatietoernooi, waarvan alleen de winnaar zich kwalificeert.

De Red Dragons proberen zich net als in 2014 te plaatsen voor het WK, dat van 10 tot 30 september 2018 plaatsvindt in Italië en Bulgarije.