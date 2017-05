KNVA Wortel viert 75ste verjaardag

Hoogstraten - Met Jubilé Santé sluit KVNA Wortel zaterdag 27 mei een jubileumjaar af. Blauw-wit bracht dit seizoen een stickerboek uit en in de kantine kunnen bezoekers een VNA'ke drinken.

Eigenlijk viert het voetbal in Wortel een dubbel jubileum, want voorganger Wortelina werd honderd jaar geleden opgericht. "We hebben een 150-tal spelende leden en volgend seizoen komt er weer een damesteam bij", zegt voorzitter Rudi Snels van KVNA Wortel. "Naar aanleiding van het feestjaar schenken we met het VNA'ke ons clubbier. Er zijn ook aangepaste glazen gemaakt. Onze oudste supporter is 91 jaar en komt nog elke thuiswedstrijd kijken."

In het stickerboek dat de club dit seizoen liet maken, staan ook de geschiedenis en foto's van KVNA Wortel vermeld. "Dat kon omdat we het in eigen beheer gedaan hebben", zegt Sanne Snels van het feestcomité. "De stickers waren te koop bij de lokale handelaars. In gezinnen met twee of drie voetballende kinderen wilde vaak iedereen zijn eigen stickerboek hebben."

Zaterdagnamiddag staan wedstrijden op het programma voor alle spelers van KVNA en om 17u een All Star Game voor oud-spelers. Er is kinderanimatie wie honger heeft, kan iets eten van de barbecue. 's Avonds treedt coverband Peter en z'n Botsottos op in de tent naast de kantine in Poeleinde.