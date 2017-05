Dankzij deze leugen tegen zijn ouders kon Abedi de aanslag in Manchester plegen

Een kwartier voor hij zijn zelfgemaakte bom liet ontploffen in de Manchester Arena, heeft Salman Abedi nog gebeld met zijn moeder en broer. Mogelijk belde hij haar om zich te verontschuldigen voor de leugen die hij haar verteld had, waardoor hij in Manchester kon zijn. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven.

Net na het concert van Ariana Grande stapte Salman Abedi de Manchester Arena binnen. Hij had een zelfgemaakte bom bij zich en liet die daar, in het midden van een zee van fans, ontploffen. Abedi doodde op die manier 22 mensen, waaronder heel wat kinderen, en verwondde zeker drie keer zoveel mensen.

Een kwartier voor hij de aanslag pleegde, belde hij nog met zijn broer. Dat heeft politiewoordvoerder Ahmed bin Salah verteld aan BBC Newsnight. Hij citeerde daarbij uit het verhoor van de broer van Abedi. “Kan je me mijn moeder geven om haar te bellen, vroeg hij me. Toen voelde de broer al dat er iets aan de hand was in Manchester. Hij dacht dat zijn broer een aanslag zou kunnen plegen. Daarna vertelde hij ons: Zodra ik op het internet las over de aanslag in Manchester, wist ik dat het mijn broer was.”

Vergiffenis

Of hij zijn moeder - nucleair wetenschapper Samia Tabbal - aan de lijn gekregen heeft, is niet geweten. Mogelijk wilde hij afscheid van haar nemen. Of vergiffenis vragen, want de relatie tussen de moeder en haar zoon was sinds enige tijd ernstig verstoord. De reden daarvoor? Zijn radicalisering, zeggen familieleden van de twee.

De ouders van Salman Abedi waren zo bezorgd om hun zoon dat ze enkele jaren geleden besloten om Groot-Brittannië te verlaten en met hem weer naar Libië te trekken. Dat was vooral onder invloed van vader Ramadan, die de extremistische standpunten van zijn zoon absoluut niet waardeerde. Hij nam samen met zijn vrouw zelfs het paspoort van hun zoon af zodat hij niet stiekem terug zou kunnen reizen.

Paspoort

Vorige week lukte het Salman Abedi toch om zijn ouders te overtuigen om zijn paspoort terug te geven. Hij vertelde hen dat hij een pelgrimstocht wilde maken naar Mekka. “En daarvoor moest hij Libië verlaten, zei hij tegen zijn ouders”, vertelt Jamal Zubia, een leidend figuur in de Libische gemeenschap in Manchester. “Zijn moeder was zo gelukkig.”

Naar Mekka vertrok de 22-jarige man nooit. Integendeel: hij trok naar Düsseldorf, al is nog niet duidelijk waarom. Vier dagen voor de aanslag landde hij weer in Manchester. Vastbesloten om onschuldige kinderen en volwassenen te doden.

“Vijf dagen geleden belde hij vanuit Manchester nog met zijn ouders”, zegt Lobna Elghriani, een vriendin van de familie. “Ze waren heel bezorgd en zijn vader was kwaad. Maar hij beloofde naar Saoedi-Arabië te gaan en ze geloofden hem. Zijn vader vond dat hij ‘normaal’ klonk.”

Verbannen uit moskee

Dat Salman Abedi voor de aanslag al geen onbeschreven blad was, wordt dan ook steeds meer duidelijk. Zo blijkt nu dat hij verbannen was uit de moskee in Manchester vanwege zijn extremistische en radicale opvattingen. Zo vertelde hij de imam tijdens een seminarie over de Islam dat hij onzin aan het verkopen was.

Een aantal mensen die hem kenden en zelfs familieleden hadden de politie gewaarschuwd voor zijn radicale opvattingen en uitspraken. Zo zou hij ooit gezegd hebben dat het best oke is om een zelfmoordterrorist te zijn.

Gearresteerd

Ramadan Abedi, die weer naar Libië verhuisd was om daar te strijden tegen het regima, werd woensdag in Tripoli gearresteerd met zijn andere zoon Hashem. Die laatste zou eveneens een aanslag aan het plannen zijn geweest.