Portugal trekt met Ronaldo, maar zonder EK-held Éder naar Confederations Cup

De held van de EK-finale, maar Eder is er in Rusland niet bij. Foto: Photo News

De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo opgenomen in zijn selectie voor de Confederations Cup, die van 17 juni tot 2 juli plaatsvindt in Rusland. Bayern München-middenvelder Renato Sanches en Lille-spits Éder ontbreken in de 24-koppige selectie. Éder zorgde in de EK-finale tegen Frankrijk nog voor het winnende doelpunt in de verlengingen. Tegen 31 mei moet Santos nog één naam schrappen.

De Europese kampioen rekent naast Ronaldo op sterkhouders Bruno Alves (Cagliari), Pepe (Real Madrid), João Moutinho (AS Monaco), João Mário (Inter Milaan), Bernardo Silva (AS Monaco) en Nani (FC Valencia).

De Portugezen ontmoeten in groep A het gastland, Nieuw-Zeeland en Mexico. De beste twee elke groep spelen de halve finales. In aanloop naar de Confederations Cup oefent Portugal op 3 juni tegen Cyprus, zes dagen later volgt het WK-kwalificatieduel met Letland.

- Selectie -

Doelmannen (3): Rui Patricio (Sporting), Beto (Sporting), José Sa (FC Porto).

Verdedigers (8): Nelson Semedo (Benfica), Cédric Soares (Southampton), Pepe (Real Madrid), Bruno Alves (Cagliari), Luis Neto (Zenit Sint-Petersburg), José Fonte (Southampton), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Eliseu (Benfica).

Middenvelders (8): William Carvalho (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), Joao Mario (Inter Milan), André Gomes (FC Barcelone), Adrien Silva (Sporting), Bernardo Silva (Monaco).

Aanvallers (5): Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Quaresma (Besiktas), Gelson Martins (Sporting), André Silva (FC Porto), Nani (Valencia).