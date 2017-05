Zie je op tv een reclame voor zeep, dan brengt de man of vrouw in de hoofdrol ze heel elegant aan. Meer nog: soms wordt een beetje zeep gewoon, samen met wat water, in het gezicht gegooid. Maar de Amerikaanse lifestylesite Hello Giggles, opgericht door actrice Zooey Deschanel, gelooft er niets van dat alles zo vlot verloopt en maakte een meer realistische parodie.