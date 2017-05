Hamilton snelste tijdens eerste oefensessie in Monaco, Vandoorne twaalfde

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Monaco de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed een bemoedigende twaalfde tijd.

Monaco is altijd al een buitenbeetje op de F1-kaleder geweest. Niet alleen zijn de straten er veel te smal om het ware potentieel van F1-bolides te benutten, er heerst tijdens een F1-weekend ook altijd een erg bijzondere sfeer in het prinsdom. En dat raceweekend, dat begint in tegenstelling tot al de andere raceweekends op de F1-kalender al op donderdag in Monaco.

Om 10 uur deze ochtend gingen de lichten aan het einde van de erg smalle pitlane in Monaco dus al op groen. Voor de F1-bolides was dat het signaal om voorzichtig enkele verkenningsrondjes te rijden en langzaam aan en steeds nadrukkelijker de limiet op te zoeken, wetende dat het circuit van Monaco genadeloos hard is en je bij de minste fout meteen in de vangrails rijdt.

Monaco is ook een bijzondere race dit jaar voor Jenson Button. De Brit ging eind vorig jaar op pensioen maar keert eenmalig terug om bij McLaren Fernando Alonso te vervangen. De Spanjaard neemt komende zondag immers deel aan de Indy 500.

Happy to be back in Monaco, JB? ?????? pic.twitter.com/CpkYHNwxI4 — McLaren (@McLarenF1) May 25, 2017

Button kwam tijdens zijn eerste oefensessie trouwens even met de schrik vrij. De Brit toucheerde vlak voor halverwege de sessie de vangrails, al gaven die gelukkig wel wat mee, waardoor hij zijn weg verder kon zetten. Button was zeker en vast niet de enige rijder die dat deed. Ook onder meer Kimi Raikkonen 'kuste' met zijn Ferrari de vangrails en dat leverde onderstaand indrukwekkend beeld op.

A kiss for the barrier from Kimi ??



He's currently running in P4 after a 1:15.091#MonacoGP ???? #FP1 pic.twitter.com/6hkjoyHwUR — Formula 1 (@F1) May 25, 2017

Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die aan het einde van de sessie met de snelste tijd achter zijn naam stond. De Brit was tijdens de eerste oefensessie al sneller dan de tijd van de polepositie van vorig jaar. Het mag duidelijk zijn, ook in Monaco zijn de nieuwe F1-bolides ondanks hun bredere afmetingen een heel stuk sneller dan vorig jaar.

Voor McLaren-Honda verliep de eerste oefensessie alvast goed. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de twaalfde tijd, terwijl teamgenoot Jenson Button tijdens zijn allereerste oefensessie met de MCL32 een veertiende tijd liet noteren, op slechts anderhalf tiende van Vandoorne.

Stoffel is currently sitting in P12 with a fastest lap time of 1:14.813. He heads to the pitlane for some minor adjustments. #MonacoGP ???? pic.twitter.com/cfRFi4AZhJ — McLaren (@McLarenF1) May 25, 2017

1. L. Hamilton Mercedes 01:13.425 39

2. S. Vettel Ferrari 01:13.621 33

3. M. Verstappen Red Bull 01:13.771 31

4. V. Bottas Mercedes 01:13.791 39

5. D. Ricciardo Red Bull 01:13.854 44

6. D. Kvyat Toro Rosso 01:14.111 41

7. K. Raikkonen Ferrari 01:14.164 36

8. S. Perez Force India 01:14.201 31

9. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:14.333 38

10. E. Ocon Force India 01:14.425 38

11. F. Massa Williams 01:14.617 36

12. S. Vandoorne McLaren 01:14.813 37

13. K. Magnussen Haas 01:14.870 33

14. J. Button McLaren 01:14.954 34

15. R. Grosjean Haas 01:15.321 32

16. L. Stroll Williams 01:15.595 43

17. J. Palmer Renault 01:15.949 41

18. P. Wehrlein Sauber 01:16.258 32

19. N. Hulkenberg Renault geen tijd 3

20. M. Ericsson Sauber geen tijd 3

