Zes tips voor zalig weekenduitstapje in de Kempen

Als u dit weekend dan toch gaar moet stoven in eigen nat, kunt u dat maar beter doen terwijl u een prettig dagje beleeft. Terwijl u proeft van streetfood uit de wereldkeuken, Belgische bieren of Kempense streekproducten, of u zich vergaapt aan klassieke bolides of fraaie kunst, we zeggen maar wat. En nog allemaal ‘vandeverniet’ ook.

1. Foodvillage

Wat: Foodvillage is een foodtruckfestival met lekker eten, heerlijk drinken en leuke muziek. Kinderen kunnen zich hier uitleven in de speeltuin en met de kinderanimatie. Bezoek de uitkijktoren, wandel het Pagadderpad, las een stop in op je fietsknooppuntenroute.

Praktisch: vrijdag 26 (vanaf 16u), zaterdag 27 (vanaf 12u) en zondag 27 mei (vanaf 12u) aan de Sas4-Toren, Nieuwedijk 72 in Dessel.

Prijs: gratis

2. Zanzibal

Wat: De scouts van Lille zijn al aan de twintigste editie van hun gevarieerde programma Zanzibal toe, met een paaptornooi en optredens van De Koperdieven, The Boomer String Quartet, Ed Kooyman, Little Kim & The Alley Apple 3, Antwerp Deadheadz, Papaver, The Father The Son and the Holy Simon, en dj Jasper Weeda

Praktisch: zaterdag 27 mei vanaf 13.30u (paaptornooi) en 17u (optredens) aan de scoutsterreinen in de Boskapelstraat in Lille

Prijs: gratis

3. Weekend van de Belgische Bieren

Wat: Het Genootschap van de Pot houdt zijn 24ste bierfestival met meer dan 100 bieren en streekbieren, met dertig bieren van het vat en twee feestbieren die gebrouwen zijn naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het genootschap.

Praktisch: zaterdag 27 mei van 13u tot 2u en zondag 28 mei van 13u tot 23u in zaal De Vrede, Lichtaartseweg 131 in Sint-Jozef-Olen (Olen)

Prijs: gratis

4. Classic Car Boulevard + Lekker Foodtruckfestival

Wat: Oldtimermeeting met oldtimers van alle merken. Naast een heleboel prachtige vierwielers uit de gouden jaren valt er ook te genieten van de lekkerste hapjes en drankjes van het aangrenzende foodtruckfestival Lekker, van artistieke randanimatie en van talloze andere sfeervolle manieren om je te ontspannen.

Praktisch: zondag 28 mei van 13u tot 18u in het Stadspark, Parklaan in Turnhout

Prijs: gratis

5. Kaas- en streekproductenmarkt

Wat: De kaas- en streekproductenmarkt viert haar tweede lustrum met maar liefst 36 standhouders, een record! Zij presenteren het meest veelzijdige aanbod: kazen in uiteenlopende variëteiten en smaken en streekproducten die dikwijls op zijn minst verrassend zijn. Degusteren is hier de boodschap.

Praktisch: zondag 28 mei van 10u tot 17u aan de abdij Postel, Abdijlaan 16 in Mol-Postel

Prijs: gratis

6. Sunday @ Smits

Wat: Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het Jakob Smitsmuseum vinden zondag verschillende activiteiten plaats: er is een demonstratie etsen, gratis toegang en rondleiding, de pop-up bar Malvina en kinderen kunnen Smitsbuttons maken.

Praktisch: zondag 28 mei van 13u tot 17u in het Jakob Smitsmuseum, Sluis 155a in Mol

Prijs: gratis