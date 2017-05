Merodefestival pimpt hemelvaartweekend

In het betoverende Merodegebied nog tot en met 28 mei het Merodefestival plaats. Dat biedt een podium aan muziek, cabaret en wandelingen in de ruime zuid-Kempense en noord-Vlaams-Brabantse regio.

Het Merodefestival presenteert vijf dagen lang allerlei fraaie activiteiten in de regio rond Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal en Westerlo, naast een boel gemeentes in de Vlaams-Brabantse grensregio.

Muzikale wandelingen zijn er op donderdag 25 mei in Asbroek in Herselt en op 26 mei vanuit Veerle-Heide door de drie provinciën. Zaterdag 27 mei is er een gezinsnamiddag aan de Beddermolen in Tongerlo (Westerlo) met de interactieve kindervoorstelling ‘Boer!’.

In de Bovenzaal in Bergom (Herselt) brengen Astrid Nijgh, Stoomboot & Lennaert Maes op vrijdag 26 mei met ‘Door de overlevenden’ een ode aan overleden liedjeszangers. Een dag later is de Beddermolen van Tongerlo (Westerlo) het decor voor het Frans-Belgische Le Rêve de Flo, een verrassend kwartet.

Alle info en tickets zijn te vinden op www.merodefestival.be