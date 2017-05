Wat moeten we hier van denken, Kobe en Danira?

Presentator Kobe Ilsen heeft woensdag een opmerkelijke foto gedeeld op Instagram. Daarop zijn hijzelf en Danira Boukhriss te zien in trouwkledij op het strand. “’t Is gebeurd”, schreef hij erbij. Een beeld dat sommige fans weer doet hopen dat de twee tóch een koppel zijn.

Dat Danira Boukhriss en Kobe Ilsen een koppel zijn, is een hardnekkig gerucht. Er gaat geen interview voorbij zonder dat hen gevraagd wordt hoe het nu zit tussen hen. Af en toe durven ze de geruchtenmolen ook wel eens sterk aan te drijven.

#tisgebeurd Een bericht gedeeld door Kobe Ilsen (@kobeilsen) op 24 Mei 2017 om 5:46 PDT

Nochtans zijn er nooit seksuele gevoelens geweest. “Ik post wel eens een foto dat ik haar een knuffel geef, maar dat komt vooral omdat ik haar doodgraag zie”, zei Kobe Ilsen begin april. “Ik loop ook met Danira hand in hand over straat omdat ik haar graag dicht bij me heb. Wij zijn als broer en zus. Ze is een prachtige vrouw, maar we hebben geen seksuele gevoelens voor elkaar.”

Een echt huwelijk zal er dus vermoedelijk niet plaatsgevonden hebben op dat strand. .