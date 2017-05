1000 km voor Kom op tegen Kanker klokt af boven de 800 teams

Brussel - Duizenden sportievelingen smeren dit hemelvaartweekend de kuiten om te fietsen tegen kanker. De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is intussen aan de achtste editie toe, en het aantal deelnemende teams stijgt jaar na jaar. Waren dat er bij de eerste editie in 2010 152, dan wordt dit jaar de kaap van de 800 genomen om uit te komen op 817.

Elk team moet minstens 5.000 euro inzamelen. Je kunt ook op je eentje een team vormen, maar dan wacht je het volledige parcours van acht etappes van 125 kilometer. Elke ochtend is de vertreklocatie Mechelen. Vandaag/donderdag wordt er gefietst naar Bornem, vrijdag naar Bocholt, en zaterdag naar Ingelmunster. Ninove is zondag het laatst aan de beurt. ‘s Namiddags wordt er vanuit de vier “middagsteden” telkens teruggefietst naar Mechelen.

Nieuw dit jaar is het ceremoniemoment voor de fietsers op donderdag. Daarbij wordt op een originele manier stilgestaan bij het waarom van de 1000 km. Op zondag is er het slotfeest in Mechelen dat start om 17 uur. Studio Brussel zendt tussen 16 en 20 uur live uit vanop de Grote Markt.

De 1000 km heeft twee meters en twee peters: nieuwsanker Goedele Wachters, radiopresentatrice Eva De Roo, zanger-gitarist van de Black Box Revelation Jan Paternoster en acteur Bart Van Avermaet.

De netto-opbrengst gaat dit jaar naar klinisch onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Elk jaar steunt de 1000 km onderzoek met als doel de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren.

De weergoden zijn deze achtste editie alvast gunstig gezind, want er wordt prachtig zomerweer voorspeld.

