Een uitgestrekt zandstrand en zalig warm zeewater. Superverse vis en artisanale brouwsels. Een gezellig drukke zeedijk met brede fietspaden en wandelpaden om te kuieren. Wat moet een mens meer hebben? Virginia Beach is de naam, Live the life het devies.

Virginia Beach heeft meer te bieden dan zonnen en zwemmen in de zee. Voor wie een beetje actie en avontuur niet schuwt is er keuze te over. Zo kan je een kajak huren – alleen of per twee – bij Chesapean ...