Sri Lanka: Groene parel in Indische Oceaan

Wie naar Azië wil reizen, kiest vaak voor Thailand, Cambodja of Indonesië. Maar ook Sri Lanka is een optie. De eilandstaat heeft alle problemen van zich afgeschud, na de jarenlange burgeroorlog en de verwoestende tsunami in 2004. Het land is een verborgen parel in de Indische Oceaan, klaar om te worden ontdekt.

Van Schiphol vliegen we rechtstreeks naar de hoofdstad Colombo. In de luchthaven worden we opgewacht door onze gids van Corendon. Seneka, een deftig geklede vijftiger in een linnen broek, belooft ons ...