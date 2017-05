Brel en Gauguin achterna op de Markiezeneilanden

“Le temps s’immobilise, aux Marquises” – de tijd valt stil op de Markiezeneilanden – zong Jacques Brel eind de jaren zeventig . Waarom hij uitgerekend daarheen zeilde en het er de laatste jaren van zijn leven zo naar zijn zin had, snap je pas wanneer je met de Aranui 5 Frans-Polynesië doorkruist. Verder weg kun je je vanuit ons land niet bevinden. Exotischer evenmin. En de trip maken met een cruiseschip dat in de eerste plaats een vrachtboot is, maakt het helemaal tot een onvergetelijk avontuur.