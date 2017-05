Wie naar Kenia trekt, doet doorgaans trekpleisters als de Masai Mara Game Reserve, het Tsavo National Park en Diani Beach aan, maar dit prachtland heeft nog veel meer te bieden. We trekken met Woni Safaris richting evenaar, waar zaakvoerder Yves Coppens geen kans onbenut laat om ons “het andere Kenia” te tonen. Met succes.

Yves Coppens een Afrikakenner noemen is een understatement: met een vader in de reisbranche bezocht hij het continent regelmatig toen hij nog kind was, wat Yves een kanjer van een Keniafascinatie opleverde ...