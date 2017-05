Triootje in Jordanië

Wie Jordanië zegt, zegt Petra. En Dode Zee. En Wadi Rum. Maar helaas wordt Jordanië de laatste jaren ook in één adem genoemd met Syrië, Irak en Israël, en dus met onveiligheid. Onterecht: Jordanië is met zijn wonderschone natuur, authentieke cultuur en paradijselijke stranden vooral een pareltje van de Arabische wereld.

Hebben we ons dan helemaal niet onveilig gevoeld? Toch wel. Toen we de eerste keer in de Dode Zee stapten. Niet zozeer het besef dat we ons op 420 meter onder de zeespiegel – en dus op het diepste punt ...