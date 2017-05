Wandelen op de Nakasendo Way in de Japanse Alpen

Als toeristische bestemming scheert Japan hoge toppen. De mix van cultuur, natuur, vriendelijke mensen, gastronomie en nog zo veel meer lokt velen naar het land van de rijzende zon. Tegelijk blijven er nog heel wat verborgen parels te ontdekken. Wij trokken vijf dagen lang over de Nakasendo Way de Japanse Alpen in, voor een boeiende ontdekking van het Japanse platteland.

De Nakasendo is een oeroude handelsroute tussen Tokio en Kyoto. Het gedeelte dat we bewandelen, de Kiso Road, is een van de best bewaarde en interessantste delen, en het meest geschikt voor een tocht ...