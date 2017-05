Wandelen op de Peter Habeler Route in Oostenrijk

Als enthousiaste wandelaar in onze Belgische Ardennen wilden wij wel eens een trapje hoger wandelen. De Peter Habeler Route, een nieuwe wandelroute hoog in de Oostenrijkse bergen, leek ons wel wat. De volledige tocht is goed voor circa zestig kilometer rondom de toppen van de westelijke Zillertaler Alpen, met zes of zeven overnachtingen. Wij hielden het op een driedaagse kennismaking. Want stappen boven de tweeduizend meter is niet voor doetjes.