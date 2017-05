Op stapschoenen langs de Sint-Benedictusroute in het wondermooie Lazio

Al een tijd afscheid genomen van je religieuze gevoelens? Of heb je ze nooit gehad? Wel, ook de grootste ketter doet zich een plezier door één keer in zijn leven een pelgrimsroute te lopen. En dat hoeft echt geen wandelproject van maanden te zijn. Ook voor een dag of zeven kan je al in het spoor treden van Franciscus, Sint-Jacob of ... Sint-Benedictus. Wij stapten langs het pad van deze laatste in een onontdekt stuk van Italië: deels Umbrië, grotendeels Lazio. Hier kom je tot het inzicht dat de hemel bestáát, ook voor niet-gelovigen.