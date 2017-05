Tot 54 maanden cel voor bende die cannabisplantages opzette in Antwerpen en omstreken

Kiel / Wilrijk / Kontich / Antwerpen 2060 - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft twintig beklaagden veroordeeld voor hun aandeel in het opzetten van cannabisplantages, de invoer van hasjiesj vanuit Marokko en de verkoop van cocaïne. Ze kregen celstraffen tot 54 maanden opgelegd en de rechtbank verklaarde een illegaal verkregen vermogen van bijna 2,7 miljoen euro verbeurd.

Het onderzoek was in 2015 van start gegaan, nadat de politie getipt werd over een organisatie die zich bezighield met het op poten zetten van cannabisplantages in Antwerpen en omstreken. Via telefonie-onderzoek en observaties werd de organisatie in kaart gebracht.

Op 10 december 2015 werd bij een huiszoeking aan de Sint-Bernardsesteenweg in Antwerpen een cannabisplantage met 828 planten aangetroffen. Een week later volgde een tweede huiszoeking in de Kapellestraat in Lokeren, waar in drie kweekruimtes 565 cannabisplanten stonden.

Er werden op 8 februari 2016 nog meer plantages aangetroffen in de Voetbalstraat in Wilrijk (1.023 planten) en de Spoorwegstraat in Bergen (1.544 planten). In Ooststatiestraat in Kontich werd een plantage in opbouw gevonden en in de De Bosschaertstraat trof de politie nog de sporen van een afgebroken plantage aan. In verschillende van de panden werd de elektriciteit voor de meter afgetapt. Stroomleverancier Eandis kreeg voor die elektriciteitsdiefstal een schadevergoeding van 137.000 euro toegekend.

Naast plantages waren sommige beklaagden ook betrokken bij de verkoop van cocaïne en de invoer van hasjiesj vanuit Marokko. De drugs werden in kleine auto’s verstopt en vervolgens via Spanje naar België en Nederland gereden. De hasjiesj werd in een garage in Merksem uit de wagens gehaald en van daaruit verder verdeeld. De verdovende middelen werden onder meer vanuit een broodjeszaak in de Jan Palfijnstraat in Antwerpen verkocht.