Ariana Grande komt niet naar Antwerpen en schrapt ook andere shows tot 5 juni

Na de terroristische aanval bij de Manchester Arena, kort na afloop van een concert van Ariana Grande, heeft de Amerikaanse popster de rest van haar ‘Dangerous Woman’-tournee tot en met 5 juni geannuleerd, dat meldt haar woordvoerder aan het persagentschap Reuters.

Na de gruwelijke aanslag, kort na de afloop van een concert van Ariana Grande, waren er al geruchten dat de Amerikaanse popster de rest van haar tournee ging opschorten. Nu meldt haar woordvoerder aan het persagentschap Reuters dat alle concerten tot en met 5 juni niet zullen doorgaan.

Foto: AFP

“De Dangerous Woman-tournee met Ariana Grande is opgeschort tot we beter zicht hebben op de situatie”, aldus het officieel statement. “Ook vragen we in deze moeilijke tijden om de stad Manchester en de getroffen families te blijven steunen nadat ze geraakt werden door deze laffe daad van zinloos geweld. Onze manier van leven is nogmaals bedreigd maar we komen hier samen uit.”

Antwerpen

Jan van Esbroeck, bestuurder Sportpaleis-groep heeft nog een officiële annulatie ontvangen voor het Belgisch concert op 28 mei, al ziet het er dus naar uit dat het concert niet doorgaat.

“Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers in Manchester. Meer nieuws volgt over het concert van Ariana Grande komende zondag in het Sportpaleis”, staat bovenaan de homepage van Teleticketservice. Wie verder scrollt, kan nog altijd tickets kopen voor de Dangerous Woman-tour.

Ook concertorganisator Live Nation wacht op nieuws van het management van Ariana Grande. “Zodra dat er is, zullen we het via de geijkte kanalen bekendmaken”, klinkt het daar.