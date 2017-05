Dronken en te snel gereden, maar Hasselaar toch niet schuldig aan dodelijk ongeval fietsster

Hasselt - Een opmerkelijk vonnis woensdag in de politierechtbank in Hasselt. Een 66-jarige Hasselaar kreeg de vrijspraak nadat hij op 8 december 2013 rond 6 uur ’s morgens met zijn wagen een fietsster doodreed die de Kuringerbaan in Hasselt overstak. De Hasseltse Nancy Theunis (44) liet daarbij het leven. De zestiger had 1,38 promille alcohol in het bloed en reed 90 km/u waar 70 km/u toegestaan is.

De ingeschakelde deskundigen spraken elkaar echter tegen of die factoren aan de basis van het ongeval lagen. Ook zou de fietsster de voorrangsregels niet gerespecteerd hebben. Door twijfel – altijd in het voordeel van de beklaagde – is de zestiger vrijgesproken.

Het ongeval deed zich voor rond 6 uur ’s morgens toen de poetsvrouw op weg was naar haar werk. Wel is de autobestuurder schuldig bevonden aan het rijden onder invloed. Dit levert hem 1.200 euro boete, waarvan de helft met uitstel, op en een rijverbod van één maand. Door de vrijspraak voor de onopzettelijke doodslag is de man geen schadevergoeding verschuldigd aan de nabestaanden.