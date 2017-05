Meld uw kind nu al aan voor Roefeldag

Meerhout - Traditioneel vindt in Meerhout op de eerste woensdag van de zomervakantie de amusante en speelse Roefeldag plaats. Kinderen krijgen dan de kans om de wereld van de volwassenen van binnenuit te ontdekken.

De Meerhoutse Roefeldag staat dit jaar voor woensdag 5 juli gepland. Dan krijgen kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar de kans om de wereld van de volwassenen te ontdekken.

Die dag kunnen ze een kijkje nemen achter de schermen van handelszaken, bedrijven, verenigingen of organisaties. Roefel is meer dan een opendeurdag. Kinderen kunnen zelf actief deelnemen.

Ouders kunnen kinderen vanaf nu en tot uiterlijk 20 juni inschrijven via deze link. Uit veertien Roefelpakketten kan elk kind drie favoriete pakketten kiezen. De gemeente probeert bij de samenstelling zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren.

Ook is de gemeente nog op zoek naar begeleiding voor die Roefelnamiddag. Wie zin heeft om een groepje kinderen te begeleiden en zelf de Roefelsfeer op te snuiven, kan Bram contacteren via 014.24.70.52 of bram.laurent@meerhout.be.