Jonge Belg Dries Van Gestel boekt in Noorwegen eerste profzege: “Ongelooflijk"

Dries Van Gestel heeft woensdag in Noorwegen de openingsrit in de tiende editie van de Tour des Fjords (cat. 1.1.) op zijn palmares gebracht. De 22-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise maakte deel uit van een vroege vlucht die voorop bleef. Na 189,9 kilometer van Balestrand naar Forde toonde hij zich in de sprint met vier sneller dan de Tsjech Daniel Turek, de Spanjaard Hector Saez en de Deen Torkil Veyhe.

Turek (Israel Cycling Academy) is de eerste leider. Dankzij de bonificaties onderweg heeft hij twee seconden voorsprong op Van Gestel.

Een geanimeerde beginfase leverde een kopgroep van twaalf renners op. Snel sprokkelden ze één minuut bij elkaar, maar na heel wat tegenaanvallen meldde zich op de top van de Gaularfjellet een peloton van 80 renners. Op de tweede col van de dag, de Rorvikfjellet, slopen vijf renners weg: Hector Saez, Daniel Turek, Ole Forfang, Torkil Veyhe en Dries Van Gestel. Op de top telden ze 6:30 voorsprong op het peloton, dat te laat de achtervolging inzette in een kletsnat Noorwegen. Op 20 kilometer van het eind bedroeg de voorsprong nog altijd 3 minuten en dus werd er gesprint om de zege. Daarin toonde Van Gestel zich de snelste, goed voor zijn eerste profzege. Het peloton sprintte 26 seconden later om de vijfde stek.

“Ongelooflijk, dat ik hier de eerste zege boek”

De opdracht van ploegleider Hans De Clercq was duidelijk. “Er moest iemand van ons mee in de vroege vlucht”, deed Van Gestel uit de doeken. “Het profiel van de etappe, twee lastige klimmetjes van zo’n 8 en 3 kilometer in de eerste 75 wedstrijdkilometers, was bijzonder, een kopgroep maakte veel kans, maar gemakkelijk was het niet. Het was een pittige start en met die smalle wegen is het niet evident. Preben Van Hecke, Eliot Lietaer en ikzelf hadden het al eens geprobeerd, maar we raakten niet weg. Plotseling slaagde een groep van twaalf er wel in om te ontsnappen, zonder iemand van onze ploeg.”



Dimension Data had evenwel ook niemand mee vooraan, net zo min als Roompot Oranje. “Vooral Dimension Data legde er op die eerste klim stevig de pees op in de achtervolging. Het peloton brak in stukken uit elkaar, in de afdaling begon het te regenen en was het heel koud en uiteindelijk kwam alles weer samen.”



Niet veel later waagde Van Gestel opnieuw zijn kans, met nog vier anderen. “Onze vlucht kreeg wel de zegen van het peloton en al snel hadden we ruim zes minuten voorsprong. Op 60 kilometer van het eind bedroeg die nog steeds zes minuten. In principe, zo rekent het peloton toch, snoepen ze per 10 kilometer één minuut af van je voorsprong. Maar goed, je fietst verder en ziet wel waar je uitkomt. Toen we op 30 kilometer nog altijd 4:30 hadden, begon ik er in te geloven, die magische grens van één minuut per kilometer was overschreden. De kans dat we voorop bleven was reëel.”



In de laatste ronde verloor het groepje met Ole Forfang één medevluchter. Een kwartet zou sprinten om de zege. “We waren die finish al twee keer gepasseerd. Op zo’n 180 à 200 meter lag er een vluchtheuvel. Daar zou ik aanzetten. Het was tegenwind, te vroeg mocht je niet versnellen. Ik geloofde erin, in de bonificatiesprinten was ik nooit voluit gegaan, ik voelde dat ik mijn metgezellen kon kloppen. Ik zat in tweede positie in die sprint en versnelde op die vluchtheuvel. Heel snel ging het niet meer, zeker na zo’n lange rit, maar ik haalde het wel. Dit is ongelooflijk en betekent veel voor mij en de ploeg. Vorig jaar was niet gemakkelijk in mijn eerste profjaar. Het is toch even wennen, koersen in een profpeloton, maar dit jaar draait het beter. Zo’n zege is een enorme opsteker. Tenslotte ben ik nog heel jong en ook bij de jeugd was ik geen veelwinnaar. Dat ik nu in mijn tweede jaar als prof een wedstrijd win is ongelooflijk. Ik ben niet supersnel in de sprint, maar na een harde koers en in een klein groepje kan ik wel uithalen. De leiderstrui was een mooie bonus geweest, maar die Tsjech pakte meer seconden in de tussensprinten. Nu goed, deze zege heb ik alvast beet”, besloot de 22-jarige tweedejaarsprof.

“Her en der hoorde je al een beetje kritiek"



“Het is fijn voor Dries dat hij hier kan winnen”, verklaarde ploegleider De Clercq. “Her en der hoorde je al een beetje kritiek op onze ploeg omdat we dit jaar nog niet mochten juichen. Nu winnen we wel, is de kop eraf en dan nog wel met zo’n jonge kerel. Vooraf leek dit een etappe die zou eindigen met een sprint, maar het groepje bleef vooruit. Hoedje af, een mooie prestatie van Dries. Na zijn moeilijke eerste jaar als prof, is dit een mooie beloning voor zijn harde werk.” .