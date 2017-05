Belgische renner die te opzichtig op het voetpad reed wordt uit Baloise Belgium Tour gezet

Dries De Bondt zal donderdag niet aan de start van de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour verschijnen. De renner van Veranda’s Willems-Crelan werd door de wedstrijdjury uit koers gezet omdat hij woensdag tijdens de laatste kilometers van de openingsrit iets te opzichtig gebruik maakte van voetpaden of fietspaden afgescheiden van het parcours. Verder moet De Bondt ook nog een boete van 100 Zwitserse frank (91,55 euro) ophoesten.

Wanty-Groupe Gobert rekende in de openingsrit op de sprint van Kenny Dehaes, die uiteindelijk als negende finishte.

“De ploeg is misschien te vroeg op kop beginnen rijden in de laatste ronde”, aldus Dehaes. “We moesten dat groepje met zeven nog terughalen en dat kostte krachten. Op drie kilometer van de finish zat ik nog goed bij Wesley Kreder, maar daarna werden we langs links en rechts overrompeld. Ik moest al op 300 meter van de finish aangaan, vol in de wind. Op dat moment kwam ik ter hoogte van Jens Debusschere, maar ik blies mezelf op. Ik had de benen om voor de overwinning te sprinten, maar het heeft niet mogen zijn.”