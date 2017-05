Pure ontspanning op de wateren rond Corfu

Als single zie je vaak heel wat leuke reizen aan je neus voorbijgaan. Veel formules zijn gebaseerd op twee personen, en je betaalt vaak extra wanneer je in je eentje gaat. Niet zo bij Single Sail and Sun. Met tien singles verkenden we in juni een week lang de mooiste kusten rond Corfu. Niets beter om te ontspannen dan met de wind in de zeilen over de diepblauwe wateren varen, aanleggen in kleine baaitjes om te zwemmen en te snorkelen, en ’s avonds genieten van de authentieke Griekse keuken.