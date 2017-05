Winkeliers beloven fikse kortingen tijdens lentebraderie

Mechelen - In de Mechelse binnenstad vindt dit weekend de jaarlijkse lentebraderie plaats. Daarvoor worden in het centrum enkele straten extra afgesloten voor het verkeer.

Zowel vrijdag 26 als zaterdag 27 mei zetten de handelaars hun kraampjes op, telkens van 10 tot 19u. Het is de eerste keer dat de overkoepelende handelaarsvzw Mechelen MeeMaken het evenement organiseert, al blijft het concept ongewijzigd: nog voor de zomersolden beloven de winkeliers hun klanten al fikse kortingen op bepaalde stukken. Ook andere standhouders zijn van de partij.

Voor kinderen is er heel wat animatie: onder meer in het ballen- en in het viskraam kunnen ze zich uitleven. Wie dat wil, kan zich laten schminken. Voorts gaan clowns, muziekbands en een ganzenfanfare op ronde in de winkelstraten.

Naast de gekende autoluwe zone rond de Bruul zijn voor de gelegenheid ook in andere winkelstraten eventjes geen auto’s welkom. Zo zijn vrijdag en zaterdag de IJzerenleen, Guldenstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Vijfhoek, Graaf van Egmontstraat en een gedeelte van de Hanswijkstraat afgesloten voor verkeer. “Zo is de shopper koning in de winkelstraten”, klinkt het.

Parkings bereikbaar

Winkelstraten zijn dan wel afgesloten, parkings blijven wel bereikbaar. Op de Centerparking in de Blauwhondstraat na, die enkel toegankelijk is voor abonnees.

Om de bereikbaarheid van het centrum te garanderen, rijdt zaterdag zoals gewoonlijk de gratis shopping shuttle. De minibusjes pendelen tussen de randparkings aan De Nekker en het Douaneplein en de Grote Markt. Shoppers die liefst niet te veel met zakjes zeulen, kunnen handenvrij shoppen. Het belooft gezellig druk te worden in de stad, want tegelijk is Mechelen ook dit jaar gaststad voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Zo’n 820 fietsers vertrekken ’s ochtends op de Mechelse Grote Markt en komen er ’s avonds ook weer aan.