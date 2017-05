Groepsaankoop succes: al 352 elektrische fietsen besteld

Duffel / Lier / Mechelen / Willebroek - De groepsaankoop die IGEMO organiseert voor inwoners van Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek is een succes. Ondertussen zijn er al 352 elektrische (bak)fietsen besteld. Eind deze maand loopt de groepsaankoop af.

Hebt u nog geen fiets besteld? Dat is geen probleem. Nog tot en met 31 mei kunt u dat doen. De meeste bakfietsen hebben al de weg gevonden naar hun kopers. Voor de elektrische fietsen verliep de opstart iets moeilijker.

"Door het overdonderende succes van de groepsaankoop stond de fabrikant voor een enorme logistieke uitdaging. Helaas hield dit in dat mensen die intekenden niet altijd op de juiste manier op de hoogte werden gehouden over de status van hun bestelling. Maar achter de schermen was het alle hens aan dek", vertelt projectmanager Vivi Van der Auwera van IGEMO.

Er werden ook officiële stappen ondernomen onder de vorm van een aangetekende ingebrekestelling als een duidelijk signaal naar de leverancier toe om de afgesproken levertermijnen na te komen. Deze week worden de eerste fietsen bij de fietsenhandelaars geleverd.



www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes