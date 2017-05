Zweeds Lapland: De dans van het poollicht

Terwijl de Kerstman in het Hoge Noorden druk in de weer was met Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner en Blitzen voor zijn slee te spannen om zuidwaarts te trekken, maakten wij de omgekeerde beweging. Naar Kiruna, een stadje zo’n 200 kilometer boven de poolcirkel, waar we de winterse geneugten van Zweeds Lapland ontdekten: husky’s mushen, met een sneeuwscooter langs verlaten ijspaden racen of ons mijmerend verliezen in de maagdelijk witte natuurpracht. Met als kers op de taart de dans van het poollicht tussen miljoenen sterren. Magie.